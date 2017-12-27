Украина фото За разрешение поставить два киоска чиновница требовала новый автомобиль

2017-12-27 12:14 339

Секретарь одного из поселковых советов Киевской области была задержана за получение взятки в виде автомобиля и пяти тысяч гривен.

Как сообщили в прокуратуре, женщину задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля Volkswagen Sharan и 5 тысяч гривен.

В пресс-службе уточнили, что первая часть взятки составляла две тысячи долларов , которую чиновница получила еще в ноябре.

По данным следствия, секретарь поселкового совета требовала взятку от предпринимателя за содействие в разрешении на размещение двух МАФов на территории поселка. В настоящее время чиновнице готовится сообщение о подозрении.