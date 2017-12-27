Политика На админгранице с оккупированным Крымом биометрические данные проверять не будут

2018-01-03 12:11 669

Проверка биометрических данных на админгранице с оккупированным Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове.

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, с контролируемой части Украины которые при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля", – сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян

В ГПСУ также отметили, что на первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных проверяться не будет. Пресс-секретарь Госпогранслужбы подчеркнул, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму для украинской власти не являются действительными.

"Это не документ, брать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и пытается попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу", – предупредил Слободян.