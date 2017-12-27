Политика Михо гонят из страны: Окружной админсуд Киева одобрил экстрадицию Саакашвили

2017-12-27 10:12 729

Окружной админсуд Киева разрешил экстрадировать из Украины экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской обюласти Михаила Саакашвили. Данное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Судья Татьяна Скочок уточнила, что в настоящее время суд рассмотрел все ходатайства стороны истца. Во время сегодняшнего подготовительного заседания ни лишенного гражданства Украины и Грузии Саакашвили, ни его адвокатов не было.

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Суд приступит к рассмотрению иска Саакашвили по сути 3 января, в 15.00. Сегодня же был решен ряд вопросов, которые нужно было рассмотреть в рамках подготовительного судебного заседания.

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Напомним, 11 декабря Печерский суд Киева полностью отклонил ходатайство прокуратуры в отношении Саакашвили. Сторона обвинения требовала назначить круглосуточный домашний арест по адресу: ул. Костельная, 7, кв. 32, сроком на два месяца, с обязательством являться на следственные действия. Защита выступала категорически против любой меры пресечения.

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