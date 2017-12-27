Политика США нашли решение палестинского вопроса - Храмовую гору могут разделить на три части

2018-01-03 14:13 544

Администрация Дональда Трампа выступила с неожиданным предложением объявить столицей Палестины Абу-Дис, пригород Иерусалима. Информация об этом была доведена до палестинского движения ХАМАС.

"Недавнее решение США по Иерусалиму является частью продолжающихся попыток решить палестинский вопрос в рамках так называемой “сделки века”", – заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Также, по его словам, план США предусматривает организацию столицы в Абу-Дисе и соединение его специальным мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман в Иерусалим. Абу-Дис непосредственно примыкает к восточной части города, где находятся основные святыни – расстояние от его центра до Храмовой горы составляет немногим более одного километра.

Помимо этого, предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части (для мусульман, иудеев и христиан). Также Хания заявил, что комплексное предложение Вашингтона включает в себя налаживание ситуации в секторе Газа путем проведения там политических реформ. Дополнительных деталей лидер ХАМАСа не привел.

Ранее движение ХАМАС заявляло о своем полном неприятии решения США о переносе посольства в Иерусалим и предлагало начать в связи с этим новую интифаду (вооруженное восстание) против Израиля.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима единой столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США, которое до сих пор находилось в Тель-Авиве. Решение Вашингтона вызвало волну возмущения и осуждения в арабском мире, а также повлекло столкновения между палестинцами и израильскими силовиками, в результате чего погибли несколько человек.

21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.