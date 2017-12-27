Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Составлен рейтинг самых опасных для пешеходов и водителей переходов Киева

2018-01-03 13:12 645

В общественной организации "Центр развития города", составили полный список самых опасных переходных переходов столицы. По данным ЦРГ, в Киеве сегодня 248 переходов являются крайне опасными как для пешеходов, так и для водителей. 

Как утверждают в общественной организации, больше всего опасных переходов для всех участников дорожного движения находятся в Оболонском районе - 54. Еще 40 пешеходных переходов опасны для движения в Деснянском районе, 33 - в Дарницком.

В "Центре развития города" также говорят, что кроме мониторинга пешеходных переходов столицы также провели опрос среди жителей Киева, результаты которого показали, что 15% водителей нарушают правила дорожного движения несколько раз в неделю, а каждый десятый пешеход делает это ежедневно.

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