фото-видео видео Новый провокационный клип Ники Минаж собрал более десяти миллионов просмотров

2018-01-03 14:46 439

Новый клип певицы Ники Минаж, в котором она предстает в откровенных образах с обнаженной грудью, стал интернет-хитом. Видео собрало за несколько дней более десяти миллионов просмотров.

В клипе на песню Krippy Kush артистка показана топлес, с заклеенными черной лентой сосками. Кроме того, она примеряет на себя БДСМ-образы.

Композиция записана в тандеме с рэперами Фарруко, Трэвисом Скоттом и Бэдом Банни.

Ники Минаж - американская певица, рэпер и автор песен. На ее счету четыре сольных студийных альбома и большое количество музыкальных премий.