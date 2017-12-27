фото-видео видео Новый провокационный клип Ники Минаж собрал более десяти миллионов просмотров

2018-01-03 14:46 439

Новый клип певицы Ники Минаж, в котором она предстает в откровенных образах с обнаженной грудью, стал интернет-хитом. Видео собрало за несколько дней более десяти миллионов просмотров.

В клипе на песню Krippy Kush артистка показана топлес, с заклеенными черной лентой сосками. Кроме того, она примеряет на себя БДСМ-образы.

Композиция записана в тандеме с рэперами Фарруко, Трэвисом Скоттом и Бэдом Банни.

Ники Минаж - американская певица, рэпер и автор песен. На ее счету четыре сольных студийных альбома и большое количество музыкальных премий.

Еще по теме

видео Культовую египетскую певицу посадили за клип, в котором она ест банан и красит губы

2018-01-03 09:41 757

видео Обнародовано видео момента гибели российской туристки топлесс в Доминикане 18+

2017-10-12 22:12 13616

фото Не автопортрет: Обнаружен эскиз обнаженной «Моны Лизы» Леонардо да Винчи

2017-09-29 21:34 5189

видео Linkin Park выпустили клип и назвали дату концерта в память о Честере Беннингтоне

2017-09-22 20:29 5108

Еще новости в разделе "фото-видео"

видео Новый провокационный клип Ники Минаж собрал более десяти миллионов просмотров

2018-01-03 14:46 439

видео Вышел трейлер "Мстители: Война бесконечности" с Йоханссон и Камбербэтчем

2018-01-02 14:13 5365

фото Ким Кардашьян стала снегурочкой - жгучая брюнетка впервые покрасила волосы в голубой

2018-01-02 10:41 1526

фото Эффектное золотое платье Бейонсе вызвало миллионы вопросов

2018-01-01 15:16 1798
Все статьи раздела "фото-видео"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

фото-видео

видео Новый провокационный клип Ники Минаж собрал более десяти миллионов просмотров 2018-01-03 14:46 439
видео Вышел трейлер "Мстители: Война бесконечности" с Йоханссон и Камбербэтчем 2018-01-02 14:13 5365
фото Ким Кардашьян стала снегурочкой - жгучая брюнетка впервые покрасила волосы в голубой 2018-01-02 10:41 1526
фото Эффектное золотое платье Бейонсе вызвало миллионы вопросов 2018-01-01 15:16 1798

Лента

16:15 В Кабмине рассказали, когда еще повысят минималку
16:00 4 января в Национальной оперетте покажут детскую музыкальную сказку «Кошкин дом»
15:45 Священников обяжут сообщать полиции признания, услышанные на исповеди
15:14 Уже в этом месяце стоимость отопления может существенно вырасти
видео 14:46 Новый провокационный клип Ники Минаж собрал более десяти миллионов просмотров
14:13 США нашли решение палестинского вопроса - Храмовую гору могут разделить на три части
фото 13:45 Мелания Трамп приказала спилить 200-летнюю магнолию на лужайке около Белого дома
ПОЛНЫЙ СПИСОК 13:12 Составлен рейтинг самых опасных для пешеходов и водителей переходов Киева
фото 13:07 4 января в Национальной оперетте покажут детскую музыкальную сказку«Кошкин дом»
12:44 Прогиб засчитан: Молдова навязчиво налаживает отношения с Москвой