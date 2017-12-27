Политика фото Стало известно где и когда произойдет обмен пленными между Украиной и сепаратистами

2017-12-27 11:42 405

Запланированный обмен пленными состоится на КПВВ Майорское возле города Горловка Донецкой области на линии разграничения сторон.

Как сообщает Громадське со ссылкой на собственные источники, из Луганска уже отправили 16 пленных. Из Донецка отправят 58 пленных, при этом из колонии в Макеевке уже вывезли пленных, но пока неизвестно, всех ли.

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В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила в Facebook, что колонна с пленными сепаратистами уже приближается к месту запланированного обмена в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного креста.