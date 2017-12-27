Мир фото Не попадись! 10 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ДЛЯ ТУРИСТОВ ЗАПРЕТОВ В ИТАЛИИ

2018-01-03 11:10 793

Италия - одна из наиболее привлекательных стран для туристов. Посмотреть там реально есть на что, однако есть и запреты, которые могут показаться гостям как минимум странными.

Плохое настроение

Где запрещено. Милан.

Почему. Да просто потому, что у настоящих итальянцев всё и всегда должно быть хорошо в глазах окружающих. Исключения по мнению властей Милана можно делать лишь для случаев посещения больниц и присутствия на похоронах.

Держать рыбок в аквариуме

Где запрещено. Монца.

Почему. Потому что местные власти решили, что содержание золотых рыбок в аквариуме дома — неправильно. Дескать, рыбки, живущие в аквариуме, получают искажённое восприятие картины мира и страдают из-за этого.

Целоваться за рулём

Где запрещено. Эболи.

Почему. Чтобы не подвергать опасности пешеходов и водителей других транспортных средств безопаснее всего запретить парочкам, едущим в автомобиле, проявлять свои чувства. Не согласны? Тогда вам не место в городке в Кампании.

Нырять в фонтаны

Где запрещено. Рим.

Почему. Даже если турист передумал кидать монетку в фонтан Треви или всю жизнь отдал ВДВ и фонтан для него — второй дом, купаться там категорически запрещено. В жару летом итальянцам и гостям столицы приходится тяжко.

Массаж от частных лиц

Где запрещён. Все итальянские пляжи.

Почему. Итальянский минздрав продавил это решение в рамках кампании по борьбе с инфекционными заболеваниями кожи. Дело в том, что ещё десяток лет назад пляжи страны изобиловали массажистками-самоучками из Азии, в чистоплотности которых власти сомневались.

Шлёпанцы и сандалии

Где запрещены. Капри.

Почему. Да просто потому, что, гуляя в такой обуви, туристы (и местные жители) отвлекают других отдыхающих, нарушая общественный порядок и тишину. Потому тем, кто собрался отдохнуть на одном из популярнейших островов Европы, стоит быть готовыми к такому требованию.

Выгуливать собак меньше 3 раз в сутки

Где запрещено. Турин.

Почему. Тут всё понятно — негуманное обращение с животными, которые должны иметь возможность гулять с хозяевами не реже трёх раз за день. Кто против — получает штраф и порицание — возможно, даже со стороны пса.

Кормить голубей

Где запрещено. Венеция, площадь Сан-Марко.

Почему. В этом же случае про особое отношение к животным итальянца готовы забыть. Причина — желание снизить число голубей, которые досаждают туристам (и зданиям с памятниками) на главной площади Венеции.

Собираться компаниями больше трёх человек в вечернее время

Где запрещено. Новара.

Почему. Якобы это может нанести непоправимый урон общественному порядку. Сами жители Новары смеются над этим постановлением, говоря, что оттого местная футбольная команда и не собирает аншлаги на трибунах. Смеются, но выполняют.

Косить траву

Где запрещено. Форте-деи-Марме.

Почему. Запрещено это делать по выходным, чтобы не отвлекать других жителей городка. Воскресенье создано, чтобы отдыхать — считают итальянцы. И с ними сложно не согласиться.