Мир фото Мелания Трамп приказала спилить 200-летнюю магнолию на лужайке около Белого дома

2018-01-03 13:45 576

С лужайки Белого дома по распоряжению первой леди Мелании Трамп спилят магнолию, которая два столетия там росла. 

Известно, что к такому решению жена лидера США пришла после ознакомления с докладом Национального дендрария США и поговорив с сотрудниками.

Специалисты пришли к выводу, что дерево полностью зависимо от искусственной поддержки и без нее дерево упало бы несколько лет назад.

"После того, как она посмотрела доклад, она убедилась, что для сохранения исторического дерева были предприняты все возможные усилия, она была обеспокоена вопросом безопасности посетителей и журналистов, которые часто стоят прямо перед деревом", - сообщила пресс-секретарь первой леди Стефани Гришэм.

Речь идет об одном из трех деревьев, стоящих перед южным фасадом Белого дома.

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Мир

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