Украина В Нацбанке рассказали, от чего будет зависеть курс гривны в 2018 году

2017-12-28 09:12 675

В 2018 году колебания курса будут зависеть от того, как будет развиваться экономика и каким будет баланс между притоком и оттоком валютной выручки на рынок Украины.

"Ситуация будет зависеть от того, как будет развиваться экономика нашей страны, насколько будет баланс между выходом и входом валютной выручки на рынок Украины, насколько будут крепки золотовалютные резервы НБУ. Но хочу сказать, что запас прочности в украинской экономике есть", -  рассказал председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

По его словам, регулятор сможет удержать национальную денежную единицу в тех пределах, которые позволяют эффективно сбалансировать как внутренний рынок, так и валютно-обменные операции, которые осуществляет наша страна.
Напомним, в Национальном банке снижение курса гривны объясняют сезонным фактором и возмещением НДС.

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