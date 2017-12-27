Мир Forbes назвал самых кассовых актеров года - чьи фильмы принесли миллиарды

2017-12-28 21:34 609

Американский журнал Forbes назвал самых кассовых актеров 2017 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Так, первое место в списке занял Вин Дизель. В глобальном прокате его фильмы заработали 1,6 млрд долл. Основная часть билетных продаж пришлась на восьмой "Форсаж". Также имела успех и картина "Три икса: Мировое господство".

На второй строчке — Дуэйн Джонсон (1,5 млрд долл.), который также снимался в "Форсаже - 8".

Третья позиция досталась Галь Гадот (1,4 млрд долл.), сыгравшая главную роль в "Чудо-женщине".

Четвертой стала Эмма Уотсон (1,3 млрд долл.).

Пятым — Джонни Депп (1,1 млрд долл.).

Шестое и десятое места заняли актеры из фильма "Звездные войны: Последние джедаи" Дэйзи Ридли и Джон Бойега — 1,08 млрд долл. и 815 млн долл. соответственно.

В топ также попали Том Холланд (седьмое место, 888 млн долл.), Крис Пратт (восьмое, 864 млн долл.) и Крис Хемсворт (девятое, 845 млн долл.).