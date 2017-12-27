Мир Forbes назвал самых кассовых актеров года - чьи фильмы принесли миллиарды

2017-12-28 21:34 609

Американский журнал Forbes назвал самых кассовых актеров 2017 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Так, первое место в списке занял Вин Дизель. В глобальном прокате его фильмы заработали 1,6 млрд долл. Основная часть билетных продаж пришлась на восьмой "Форсаж". Также имела успех и картина "Три икса: Мировое господство".

На второй строчке — Дуэйн Джонсон (1,5 млрд долл.), который также снимался в "Форсаже - 8".

Третья позиция досталась Галь Гадот (1,4 млрд долл.), сыгравшая главную роль в "Чудо-женщине".

Четвертой стала Эмма Уотсон (1,3 млрд долл.).

Пятым — Джонни Депп (1,1 млрд долл.).

Шестое и десятое места заняли актеры из фильма "Звездные войны: Последние джедаи" Дэйзи Ридли и Джон Бойега — 1,08 млрд долл. и 815 млн долл. соответственно.

В топ также попали Том Холланд (седьмое место, 888 млн долл.), Крис Пратт (восьмое, 864 млн долл.) и Крис Хемсворт (девятое, 845 млн долл.).

Еще по теме

Великобритания не пойдет на компромисс в вопросе Крыма и Донбасса, - Борис Джонсон

2016-09-02 14:44 2581

Главой МИД Великобритании стал экс-мэр Лондона и ярый сторонник Brexit Борис Джонсон

2016-07-14 15:15 2246

фото В прокат выходит эротическая лента с героиней "50 оттенков серого" Дакотой Джонсон

2016-03-25 21:33 3281

В Крыму готовятся к блокаде: на полуострове установили 1000 дизель-генераторов

2015-09-19 13:00 3737

Еще новости в разделе "Мир"

Forbes назвал самых кассовых актеров года - чьи фильмы принесли миллиарды

2017-12-28 21:34 609

В Диснейленде из-за отключения электричества на аттракционах застряли сотни детей

2017-12-28 13:44 1137

Как пережить новогодний корпоратив. Девять правил офисной вечеринки

2017-12-27 21:30 2012

фото «Скорые», полиция и спасатели: в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в супермаркете

2017-12-27 21:00 1819
Все статьи раздела "Мир"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Forbes назвал самых кассовых актеров года - чьи фильмы принесли миллиарды 2017-12-28 21:34 609
В Диснейленде из-за отключения электричества на аттракционах застряли сотни детей 2017-12-28 13:44 1137
Как пережить новогодний корпоратив. Девять правил офисной вечеринки 2017-12-27 21:30 2012
фото «Скорые», полиция и спасатели: в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в супермаркете 2017-12-27 21:00 1819

Лента

фото 22:12 Как первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к Новому году
21:34 Forbes назвал самых кассовых актеров года - чьи фильмы принесли миллиарды
20:30 У Авакова заявили, что будут исключения по ограничению максимальной скорости до 50 км/ч
19:33 Бразильский форвард Неймар впервые в карьере отказался сделать хет-трик в финале
18:29 Полиция завела уголовное дело против автошколы, которая дала права мажорке Зайцевой
17:32 Названы главные источники и причины коррупции в Украине
16:28 Эксперты уверены, что в 2018-м году банки начнут максимально упрощать выдачу кредитов
15:46 Зачем на новогодние праздники Госпогранслужбу срочно поставили в ружье
15:14 Канада готовится предоставить Украине расширеную военную помощь
14:45 Сколько украинских спортсменов потеряли олимпийские медали из-за допинга