Украина Итоги года: главные события, покращення, зрады и скандалы уходящего 2017 года

2017-12-28 12:16 348

Год 2017 был богат на "зрады" и "перемоги". Было много хорошего, светлого и динамичного. Но были и резонансные убийства, большие потери, громкие ЧП и повышения цен с тарифами. Ниже ТОП главных событий, которые сделали нам год.

Безвиз с ЕС

С 11 июня украинцы таки получили такой обещанный, много раз перенесенный, безвизовый режим с Евросоюзом. Президент Петр Порошенко таки сдержал обещание. О чем он неоднократно упоминал.

С началом действия безвизового режима украинцы бросились делать биометрические паспорта (только с ним не нужна виза при пересечении границы со странами ЕС). Этим они заблокировали работу миграционных служб. До сих пор, чтобы получить документ приходится занимать очереди. Сроки выдачи часто превышают нормы (20 рабочих дней со дня представления документов, 7 при срочном оформлении; экстренные случаи 3 дня).

За время действия безвизового режима на границе насчитали 355 тысяч граждан Украины, которые воспользовались нововведением. Чаще всего (почти 90 тысяч и 65 тысяч человек) покидали Украину на пункте пропуска с Румынией и Польшей. Летом ажиотаж среди желающих пересечь границу без визы был значительно выше, чем сейчас. Скажем, в первые месяцы средний показатель был 80 тысяч украинцев за месяц, а в ноябре более 30 тысяч. Однако это может быть сезонным явлением.

Безвизовый режим для украинцев в ​​этом году стал доступен не только с ЕС. Наша страна договорилась о безвизовом или упрощенном пересечении границы с целым рядом стран!

Например, парламент Канады поддержал безвиз для украинцев. Кабмин утвердил соглашение об упрощении визового режима со Швейцарией. Ведутся переговоры о введении безвизового режима с Кувейтом и Катаром. С 31 декабря украинцы без виз смогут попасть в ОАЭ. В Японии началась работа над введением безвизового режима с Украиной.

Запустили процесс снятия неприкосновенности с нардепов

Вы помните требования протестующих под Верховной Радой? На всякий случай напомним, требуют принятия законов :

1) об антикоррупционном суде

2) о парламентских выборах по открытым партийным спискам

3) об отмене депутатской неприкосновенности.

Вполне адекватные требования, ведь эти требования совпадают с ожидания международных организаций от Украины. Способствовать дальнейшему демократическому развитию нашего государства и борьбе с коррупцией.

Пока началось выполнение третьего требования, о снятии неприкосновенности с нардепов. И это немалая победа, хотя дело еще не завершено. Вспомните только с каким боем снимали неприкосновенность с нардепов, которых подозревают в серьезных правонарушениях.

Порошенко согласился отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Почему так долго? Как объясняют у Президента, именно столько времени необходимо на внесение соответствующих изменений в Конституцию.

Объясняем процедуру: нардепы проголосовали за изменения и отправили законопроект в Конституционный суд для вывода. Это займет определенный период. Когда нардепы получат вывод неизвестно. Однако в любом случае они не смогут принять решение еще на этой сессии. Поскольку нормой Конституции предусмотрено, что голосование во втором чтении должно происходить на следующей сессии. Есть вероятность, что второе голосование состоится примерно через год (2018). Процедура затянется до 2019 года. И только с 1 января 2020 нардепы лишатся иммунитета.

Однако несмотря на затягивание, старт снятия неприкосновенности невероятно важный шаг.

Пострадавшие на Евромайдане стали участниками боевых действий

Теперь права пострадавших участников евромайдан защищены. Это победа. 4 года после завершения Евромайдана частично установлена ​​справедливость ... Нет, Януковича до сих пор не поймали (более того его сняли с розыска Интерпола), убийцы Небесной сотни тоже не сидят. Однако с осени этого года участники Революции достоинства получают соответствующий статус и льготы как ветераны войны.

Статус участника боевых действий получили активисты, которые принимали участие в протестах в течение 21 ноября 2013 года – 30 апреля 2014 года и получили телесные повреждения, факт чего зафиксирован обращением к врачу. Теперь они смогут получать льготы, предусмотренные законом о статусе ветеранов войны. Статус не получат правоохранители, пострадавшие на Майдане во время выполнения служебных обязанностей. Подробно о льготах – читайте в статье.

Закон об образовании

Во-первых, в нем целый ряд позитивных изменений в образовании, приближающих наши стандарты образования до мирового уровня. Дают шанс украинским детям получить достойное образование, дают возможность учиться детям с особыми потребностями.

Во-вторых, законом улучшается ужасное положение учителей. "Минималка" для преподавателей составит 3 минимальные зарплаты. Выплаты увеличат до 6500 гривен. Для учителей вводится добровольная сертификация. В случае ее успешного прохождения – 20% надбавки к зарплате.

В-третьих, в учебных заведениях будут преподавать на украинском языке. Представителям нацменьшинств гарантируется право обучения на родном языке: для этого создадут отдельные классы.

Из-за этого, казалось бы, абсолютно логичного решения разгорелся скандал со странами соседями. Недовольство выразили в Польше, Румынии, Болгарии и больше всего в Венгрии. Однако Венецианская комиссия признала решение Украины законным. Единственное что посоветовала продлить срок внедрения изменений (сейчас полный переход на государственный язык запланирован с 2020 года).

Медреформа

Медицинская реформа принималась практически с боями. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец всячески саботировала и не давала команде Ульяны Супрун внедрять изменения. Против Супрун велись информационные войны, с вбросами рельсовой информации о реформе, очевидно с привлечением немалых денег.

Право на бесплатную медицину в Украине практически нереализовано. После медреформы украинцы должны получать (теперь по настоящему бесплатно):

первичную медицинскую реформу (обзор у семейного врача) + анализы

осмотр у профильных специалистов по направлению семейного врача

неотложную медицинскую помощь

часть лекарств.

Цирк Михо - арестован на крыше и отпущен Саакашвили

В декабре Михаила Саакашвили вывезли из СИЗО, куда он попал после зрелищного ареста на крыше, скандального силового освобождения из разбитого людьми бусика СБУ и повторного задержания, и доставили в Печерский райсуд Киева. Однако судья решила, что лишенного гражданств Грузии и Украины экс-президента нужно отпустить на свободу даже без подписки о невыезде. Более десяти народных депутатов от разных политических сил готовы взять на поруки бывшего грузинского президента, но это не понадобилось. Саакашвили свободен.

Застрелен свидетель по делу Януковича Денис Вороненков

В самом центре столицы в марте расстреляли экс-депутата Госдумы России от компартии Дениса Вороненкова, который вместе с женой Марией Максаковой последнее время жили в Киеве (сюда они просто сбежали из России). Как уверяют в ГПУ, Вороненков имел ценные показания для украинских, а в перспективе и для международных судов, в частности они касались участия России в войне на Донбассе.

Взорваны офицеры Хараберюш и Шаповал

В марте в Мариуполе взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш. Он погиб на месте. Хараберюш был одним из самых результативных украинских контрразведчиков. Полковник контрразведки СБУ родился в Донецке, на деле доказал свою верность Украине. На счету полковника – около 80 задержаний российских агентов и террористов. К тому же большинство он задерживал лично!

В результате взрыва машины утром 27 июня ушел из жизни военнослужащий, руководитель спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал. Ему было всего 39 лет ... Кроме, того, пострадали двое человек, которые проходили неподалеку. Почерк убийц Шаповала такой же, как при взрыве журналиста Павла Шеремета

Шаповал был руководителем подразделения, которое активно участвовало в АТО. Он освобождал Донецкий аэропорт. Коллеги говорили о погибшем как про "боевого офицера с уникальными знаниями, с уникальной любовью к Родине".

Растреляна Амина Окуева

Автомобиль, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев (ее муж, тоже военный), обстреляли неизвестные на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом. Киллеры стреляли из автоматического оружия и скрылись на машине.

На пару уже было покушение в июне. По мнению Осмаева, в убийстве его жены "очевиден российский след".

Военнослужащая чеченского происхождения Амина Окуева работала врачом в Одессе. В декабря 2013 года приехала в Киев на Майдан. Там она выполняла роль врача. После начала войны воевала на стороне Украины. Легендарный боец, женщина-герой ...











