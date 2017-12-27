Мир фото «Скорые», полиция и спасатели: в Санкт-Петербурге прогремел взрыв в супермаркете

2017-12-27 21:00 826

 

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в одном из супермаркетов – людей экстренно эвакуируют, есть пострадавшие

Подробности сообщают российские СМИ.

Так, уже известно, что взрыв прогремел в камере хранения магазина «Перекресток». Взрывная волна задела и повредила одну из касс. Пострадали, по меньшей мере три человека. Раненых увезла карета «скорой». Медики отмечают, что состояние одного из пострадавших тяжелое.

В СМИ также появилась информация, что пострадали 10 человек.

На место происшествия уже приехали взрывотехники, полиция и спасатели. Всех посетителей и персонал эвакуировали.

Одна из очевидцев происшествия рассказывает, что после взрыва в супермаркете началась паника: «Товар падал, пыли много было, ничего не видно».

 

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