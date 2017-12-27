Украина В Минобороны посчитали потери на Донбассе в 2017 году

2017-12-27 20:00 757

 

С начала года по 18 декабря в зоне АТО ранения получили 174 военнослужащих.

Безвозвратные потери сил антитеррористической операции на Донбассе в период с начала года по 18 декабря составили 191 человек, ранения получили 174 военнослужащих. Об этом в среду, 27 декабря, пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"С начала года 191 человек – это погибшие, пропавшие без вести и пленные. Ранены 174 человека. Это по состоянию на 18 декабря. Цифры каждый день меняются", – сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Минобороны отчиталось о проделанной работе за 2017 год.

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