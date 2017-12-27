Украина Борщ становится едой богатых: «кастрюля» за год подорожала на 30%

2017-12-27 19:30 760

 

Рост цен на «борщевой набор» за год составил 30%.

Об этом на пресс-конференции заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, сообщает asn.

«Каждый раз, когда слышишь официальные данные об инфляции, сразу вспоминаешь выражение классика: «есть ложь, а есть государственная статистка». И это в полной мере касается ситуации в Украине», — заявил он.

По данным Госстата, инфляция по итогам года составит 12,5%. Вместе с тем, если брать во внимание данные Ассоциации поставщиков, то рост цен на тот же «борщевой набор» с начала года составил 30%. «Больше всего подорожала морковь — на 62%, мясо — 35%, на сало — на 64,3%», — сказал он.

Более чем на 30% подорожали молочные продукты. И реальные показатели далеки от данных Госстата. «Такую ситуацию и рост цен ощущает на себе каждая украинская семья», — подчеркнул он. К сожалению, по прогнозам эксперта, нет позитивных ожиданий относительно стабилизации цен на 2018 год.

С его слов, цены в следующем году могут вырасти еще плюс на 11-12%. Напомним, ранее премьер-министра Владимир Гройсман заявлял, что информация о подорожании продуктов питания в Украине — манипуляции. И что на самом деле подорожало только мясо.

В то же время в Раде уже потребовали от Кабмина возобновить контроль над основными продуктами питания.

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