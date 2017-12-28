Украина ОНЛАЙН В Борисполе встречают освобожденных украинских заложников: видео трансляция

2017-12-27 23:30 234

 Украинские заложники, которые находились в плену у боевиков в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, после освобождения прилетели в столицу Украины. На военном аэродроме в Борисполе их встречают родные, друзья, близкие, сослуживцы и просто неравнодушные украинцы. 

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с освобожденными в результате обмена пленными на Донбассе заложниками.

Освобожденных из плена украинцев встречают сотни людей.

Напоминаем, что сегодня прошел обмен удерживаемыми лицами. Предварительно сообщалось, что боевики "ЛНР" передали украинской стороне 16 человек, а боевики "ДНР" – 58 человек. Украинская сторона передала боевикам "ЛДНР" меньше запланированного, поскольку в последний момент некоторые лица, значившиеся в списках на обмен со стороны боевиков, отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.

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