Украина Что сейчас происходит в зоне АТО - сколько обстрелов и раненных за минувшие сутки

2017-12-28 11:15 495

За прошедшие сутки сепаратисты четыре раза нарушили перемирие, в результате чего два бойца ВСУ получили легкие ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

Так, на Приазовье сепаратисты провоцировали украинских военных на боевые противостояния вблизи Водяного – сначала противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления с неподконтрольной украинскому правительству Саханки, затем вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия с Ужовки.

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В вечернее время враг из гранатометов и стрелкового оружия нарушил перемирие в пригороде Авдеевки. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался снайпер противника, который обстреливал опорные пункты украинской армии.

Под огонь из легкого пехотного вооружения попали защитники Каменки. На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.