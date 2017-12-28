Украина Подтверждено местоположение еще более 20 военнопленных украинцев

2017-12-28 10:41 561

Между Украиной и сепаратистами начались очередные переговоры по обмену пленными. Об этом сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

По ее словам, сепаратисты уже подтвердили местоположение более 20 украинцев.

"Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере 23-25 ​​человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена. Кроме этих людей, Петр Порошенко планирует серьезно провести работу по возвращению наших ребят, которые осуждены в России. Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и будет серьезно воплощена в жизнь", – сказал она.

ПОЛНЫЙ СПИСОК УКРАИНЦЕВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ПЛЕНА НА ДОНБАССЕ

Напомним, вчера на Донбассе состоялся процесс обмена пленными. Украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса. В свою очередь, Украина передала на Донбасс 233 человека.