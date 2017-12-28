Политика Названы главные источники и причины коррупции в Украине

2017-12-28 17:32 992

Топ-коррупцию в Украине, включая партийную коррупцию, можно искоренить, если изменить ситуацию в трех сферах: на госпредприятиях, таможне и недрах. 

"Уверен, что есть три ключевых шага. Первое – приватизация. Неприватизированные якобы государственные предприятия становятся главным источником партийной коррупции. Те партии, которые приходят к власти, они стараются назначить своего директора на эти предприятия, получают за это выгодные заказы на подконтрольные фирмы и оттуда текут миллионы", – заявил  генпрокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам.

При этом он сравнил Украину и Польшу. В Украине сейчас около 3,5 тысяч государственных предприятий. В Польше в 1991 году, когда она начинала реформу, их было 4,5 тысячи. Теперь у нее только 45 государственных предприятий. С приватизации Польша получила примерно 400 миллиардов долларов. В Украине из 3,5 тысяч государственных предприятий есть 1800, которые вообще не работают. Приблизительно 1800 из которых на 80% убыточны.

"И они за прошлый год, и думаю, что и в этом году будет тоже самое, принесли, если не ошибаюсь, 30 миллиардов убытков. Итак, они генерируют убытки, ложатся на плечи народа и в то же время их товарами, их операциями подпитываются победители партийных гонок. Что нужно сделать? Да, можно ловить 3,5 тысячи директоров и их связи с партиями. И это нужно делать. Так сделали Польша, Венгрия, Румыния, Восточная Германия, то есть все, кто проводил реформы", – сказал Луценко.

Второй аспект в существовании топ-коррупции, по мнению генпрокурора, это ситуация на таможне, из которой 20-30% товаров все еще недоплачивают в бюджет.

"Нужно сделать простую вещь – установить электронные сканеры, через которые будет проверяться, что везется, какой вес и много других показателей. Антимонопольный комитет блокирует через жалобы фирм-однодневок тендер с тремя всемирными компаниями, которые производят (товары) на весь мир. То есть, только три компании подобное оборудование. Я уверен, что руководство государства должно вмешаться и разобраться. Сканеры должны стоять. Деньги на это выделены. Кстати, из денег, конфискованных у преступных организаций Януковича", – подчеркнул генпрокурор.

Третий шаг – это украинские недра. По словам Луценко, украинские недра делятся непрозрачно, функционируют неприбыльно, хотя являются одним из столпов: индустриальный, аграрный и геологический столп развития будущего Украины.

"Но недра еще никогда прозрачно не делились: ни газ, ни нефть, ни гранит, ни янтарь, ни какие-либо другие ископаемые. Что нужно сделать? Открыть эту сферу. Осветить ее, обеспечить аукционы. И я уверен, что это убьет коррупцию, которая сегодня подпитывает колоссальные коррупционные структуры. Согласно всем научным данным, борьба с коррупцией силовыми методами дает только 10% успеха. Все остальное делается на законодательном поле, закрывая вероятные дырки для коррупции. К этому я призываю в своих письмах главу Верховной Рады, главу правительства и в своих дискуссиях – президента", – добавил Луценко.

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