Спорт Бразильский форвард Неймар впервые в карьере отказался сделать хет-трик в финале

2017-12-28 19:33 895

Защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике предложил нападающему ПСЖ и сборной Бразилии Неймару интересные вариант - сделать хет-трик в финале ЧМ, но при одном условии.

Пике спросил у Неймара: "Согласишься ли ты сделать хет-трик в финале ЧМ, но его по пенальти выиграет сборная Испании?".

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В ответ бразилец сказал: "Нет, нет, нет, нам нужна победа. Давай ты сделаешь хет-трик, а выиграем мы".

Напомним, Испания на ЧМ-2018 сыграет в группе с Португалией, Марокко и Ираном. Бразильцы попали в квартет со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

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