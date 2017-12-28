Украина Полиция завела уголовное дело против автошколы, которая дала права мажорке Зайцевой

2017-12-28 18:29 910

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Харьковской области начало расследовать возможную халатность автошколы, в которой обучалась подозреваемая в совершении дорожно-транспортного происшествия с шестью погибшими в центре Харькове 20-летняя Елена Зайцева. 

"По автошколе расследование выделено в отдельное уголовное производство", - сообщил замначальника Главного управления - начальник Следственного управления Нацполиции Сергей Чиж.

По его словам, это производство расследуется по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса. Продление основного производства по ДТП связано с ходатайством защиты одного из подозреваемых о проведении дополнительных экспертиз.

"В ходе последнего судебного рассмотрения адвокатом одной из сторон было внесено ходатайство о дополнительных экспертизах. Поскольку, по его мнению, некоторые из проведенных ранее экспертиз были некачественными", - добавил Чиж.

По состоянию на данное время по резонансному делу о ДТП проведено более 40 экспертиз, допрошено более 100 человек и наработано более 30 томов дела. Экспертиза установила наличие кодеина в организме Зайцевой.

Также правоохранители сообщили о подозрении водителю внедорожника Геннадию Дронову, который является одним из участников ДТП.

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