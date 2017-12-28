Спорт Сколько украинских спортсменов потеряли олимпийские медали из-за допинга

2017-12-28 14:45 1252

Международный олимпийский комитет с 2004 года лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за допинга.

Как говорится в сообщении Минмолодежи и спорта в ответ на запрос издания "Українські новини, золотой медали лишился Юрий Белоног, которую он получил за толкание ядра, а Елена Олефиренко - бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).

Ольга Коробка была лишена серебряной медали, полученную во время соревнований по тяжелой атлетике, Людмила Блонская- серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталия Давидова - бронзовой медали по тяжелой атлетике, Денис Юрченко - бронзовой медали по легкой атлетике, Василий Федоришин - серебряной медали по вольной борьбе. Медали были завоеваны на летней Олимпиаде-2008 в Пекине.

Также МОК лишил Юлию Калину бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде-2012 года в Лондоне.

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