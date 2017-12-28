Украина Канада готовится предоставить Украине расширеную военную помощь

2017-12-28 15:14 1111

Правительство Канады ищет способы расширения своей военной помощи Украине, одним из этапов которого стало открытие доступа к канадскому рынку оружия.

"Мы постоянно ищем возможности улучшения поддержки Украины в это сложное для нее время, спровоцированное агрессией России", – заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

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По словам министра, он не прекращает взаимодействие со своим украинским коллегой Степаном Полтораком относительно того, чтобы расширить военную поддержку стране.

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