Украина Зачем на новогодние праздники Госпогранслужбу срочно поставили в ружье

2017-12-28 15:46 1171

Госпогранслужба перешла на усиленный режим службы в новогодние и рождественские праздники на границе и линии разграничения в районе проведения АТО. 

Как заявили в ведомстве, на границе было увеличено количество нарядов, а в обеспечении безопасности задействованы также силы Национальной полиции и местные власти.

"Сейчас Государственной пограничной службой Украины во взаимодействии с правоохранительными органами сопредельных стран приняты все возможные меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами. Для этого в разы было увеличено количество пограничных нарядов, к проверкам и досмотрам привлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства. Ведь безопасность на государственной границе и максимально комфортные условия пересечения госграницы для путешествующих в период праздничных дней - приоритетные задачи для пограничников", - говорится в сообщении ГПСУ.

В свою очередь, в районе проведения АТО будут введены дополнительные меры по противодействию терроризму.

"Особое внимание в период праздничных дней уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО. Как и по всему участку границы, здесь проводятся мероприятия по усилению противодействия террористической деятельности боевиков, а подразделения Госпогранслужбы приведены в готовность для отражения их возможных внезапных нападений. Для своевременного реагирования на такие выпады ведется круглосуточный мониторинг оперативной обстановки, а личный состав подразделений, который выполняет задачи в зоне проведения АТО, обеспечен всем необходимым", - заявили в ГПСУ.

Кроме того, в Госпогранслужбе заверили, что контрольно-пропускные пункты на Донбассе и административной границе с Крымом в период праздников будут функционировать в штатном режиме.

 

Еще по теме

видео В Китае Санта-Клаусов заменили крошечными пингвинами из нового зоопарка

2017-12-27 09:11 1536

Украина ввела жесткий биометрический контроль на границе с Россией

2017-12-26 18:00 2068

Биометрический контроль на Украинско-российской границе запустят раньше срока

2017-12-26 08:10 1754

Врачи назвали новогодние блюда, от которых лучше отказаться для здоровья желудка и печени

2017-12-23 14:00 8741

Еще новости в разделе "Украина"

У Авакова заявили, что будут исключения по ограничению максимальной скорости до 50 км/ч

2017-12-28 20:30 850

Полиция завела уголовное дело против автошколы, которая дала права мажорке Зайцевой

2017-12-28 18:29 913

Зачем на новогодние праздники Госпогранслужбу срочно поставили в ружье

2017-12-28 15:46 1171

Канада готовится предоставить Украине расширеную военную помощь

2017-12-28 15:14 1108
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

У Авакова заявили, что будут исключения по ограничению максимальной скорости до 50 км/ч 2017-12-28 20:30 850
Полиция завела уголовное дело против автошколы, которая дала права мажорке Зайцевой 2017-12-28 18:29 913
Зачем на новогодние праздники Госпогранслужбу срочно поставили в ружье 2017-12-28 15:46 1171
Канада готовится предоставить Украине расширеную военную помощь 2017-12-28 15:14 1108

Лента

фото 22:12 Как первая леди США Меланья Трамп украсила Белый дом к Новому году
21:34 Forbes назвал самых кассовых актеров года - чьи фильмы принесли миллиарды
20:30 У Авакова заявили, что будут исключения по ограничению максимальной скорости до 50 км/ч
19:33 Бразильский форвард Неймар впервые в карьере отказался сделать хет-трик в финале
18:29 Полиция завела уголовное дело против автошколы, которая дала права мажорке Зайцевой
17:32 Названы главные источники и причины коррупции в Украине
16:28 Эксперты уверены, что в 2018-м году банки начнут максимально упрощать выдачу кредитов
15:46 Зачем на новогодние праздники Госпогранслужбу срочно поставили в ружье
15:14 Канада готовится предоставить Украине расширеную военную помощь
14:45 Сколько украинских спортсменов потеряли олимпийские медали из-за допинга