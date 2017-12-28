Украина Зачем на новогодние праздники Госпогранслужбу срочно поставили в ружье

2017-12-28 15:46 1171

Госпогранслужба перешла на усиленный режим службы в новогодние и рождественские праздники на границе и линии разграничения в районе проведения АТО.

Как заявили в ведомстве, на границе было увеличено количество нарядов, а в обеспечении безопасности задействованы также силы Национальной полиции и местные власти.

"Сейчас Государственной пограничной службой Украины во взаимодействии с правоохранительными органами сопредельных стран приняты все возможные меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами. Для этого в разы было увеличено количество пограничных нарядов, к проверкам и досмотрам привлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства. Ведь безопасность на государственной границе и максимально комфортные условия пересечения госграницы для путешествующих в период праздничных дней - приоритетные задачи для пограничников", - говорится в сообщении ГПСУ.

В свою очередь, в районе проведения АТО будут введены дополнительные меры по противодействию терроризму.

"Особое внимание в период праздничных дней уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО. Как и по всему участку границы, здесь проводятся мероприятия по усилению противодействия террористической деятельности боевиков, а подразделения Госпогранслужбы приведены в готовность для отражения их возможных внезапных нападений. Для своевременного реагирования на такие выпады ведется круглосуточный мониторинг оперативной обстановки, а личный состав подразделений, который выполняет задачи в зоне проведения АТО, обеспечен всем необходимым", - заявили в ГПСУ.

Кроме того, в Госпогранслужбе заверили, что контрольно-пропускные пункты на Донбассе и административной границе с Крымом в период праздников будут функционировать в штатном режиме.