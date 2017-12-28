Экономика Эксперты уверены, что в 2018-м году банки начнут максимально упрощать выдачу кредитов

2017-12-28 16:28 1034

Украинские банкиры, финансисты, эксперты «Финансового клуба» уверены, что в 2018-м году финучреждения будут активно развивать кредитование. Причин тому сразу нескоько. В Украину завозятся новые товары: телефоны, ноутбуки, автомобили. Спрос на эти товары растет, соответственно растет и потребность в кредитовании.

Кроме того, у украинцев сегодня есть возможности обслуживать такие кредиты. Номинальная зарплата выросла в этом году на 36%, а реальная – на 18,8%. Реальные доходы населения выросли на 5%.

Это все равно больше, чем темпы роста нашей экономики», – подсчитал глава совета Независимой ассоциации банков Украины, старший советник президента крупного украинского банка Роман Шпек, отметив, что банки намерены увеличивать объемы потребкредитования.

«У банков есть короткий ресурс, и они готовы финансировать население», – рассказал банкир.

По оценкам банкиров, объем кредитов физических лиц в структуре ВВП Украины составляет всего 6%. «При этом в развитых странах этот показатель составляет 60%, а в странах, которые успешно провели реформы, такие как Чехия и Польша, – это 40%. Нам есть куда расти», – считает Шпек.

Председатель правления другого банка Сергей Мамедов сообщил, что ряд банков, в том числе с иностранным капиталом, готовятся к активной выдаче потребкредитов.

Другие виды займов будут восстанавливаться очень точечно.

«До сих пор не возобновилось ни ипотечное кредитование, ни автокредитование. Кто-то начал развивать эти направления, кто-то, наоборот, остановил. Поэтому сейчас розничное кредитование не такое, как хотелось бы. Например, с ипотечным кредитованием есть проблемы из прошлого», – пояснил председатель правления еще одного банка Сергей Наумов.

Потребкредитование оказалось драйвером роста в 2017-м году.

«Мы уже видим активизацию кредитования. Потребкредитование существенно выросло, но так как кредиты короткие, то в балансах банков мы этого роста практически не замечаем. Если мы выдаем в месяц 250 млн грн кредитов, то погашается – на 240 млн грн и гораздо раньше. Средний срок кредита – 48 месяцев, при этом срок жизни займа – 16 месяцев», – объяснил член правления, директор по рискам Идея Банка Ростислав Синишин. Он считает, что ставки по потребкредитам будут снижаться. «Но в целом стоимость кредитов будет зависеть от учетной ставки НБУ», – отметил Ростислав Синишин.

По материалам: finclub.net