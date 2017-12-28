Украина У Авакова заявили, что будут исключения по ограничению максимальной скорости до 50 км/ч

2017-12-28 20:30 844

Несмотря на ограничение максимальной скорости до 50 км / ч в городах, на некоторых улицах города разрешат ездить 80-90 км / ч. 

"Это не означает, что все улицы Киева или других крупных городов Украины должны быть оборудованы знаками лишь 50 км / ч. Мы этим правилам даем возможность городам регулировать скорость.

Например, в Киеве на ул. Победы, просп. Бажана, которые построены в соответствии с нормативами, там может быть установлена ​​максимальная скорость 80-90 км / ч, это нормально ", - заявил нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко.

 По его словам, так или иначе власть заставит водителей снижать скоростной режим. Он уверен, что это приведет к уменьшению количества жертв на дорогах.

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