Украина Стало известно на сколько в 2018 году поднимут тариф на электричество

2017-12-29 10:11 694

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в 2018 году повысит цену на электроэнергию почти на 16%.

Это следует из порядка формирования оптово-рыночной цены электрической энергии, обнародованном на сайте регулятора.

Повышение должно состояться в два этапа. Планируется повысить оптово-рыночную цену с 1 января на 9,5%, с 1 апреля - еще на 6,1%.

Ранее сообщалось, что тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми высокими в Европе. При этом АМКУ советует начать импортировать электроэнергию из экономической целесообразности.