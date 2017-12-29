Украина Ситуация в зоне АТО: военные сбили на Донбассе российский беспилотник

2017-12-29 09:42 673

За минувшие сутки сепаратисты 6 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате один военнослужащий был ранен.

По обновленным данным пресс-центра штаба АТО, на Приазовье сепаратисты вели огонь из минометов 82 мм и пехотного вооружения по позициям ВСУ в Павлополе и Талаковке.

В пригороде Красногоровки нарушили перемирие из стрелкового оружия. Также на подступах к этому прифронтовому городу активизировался вражеский снайпер, который обстреливал опорные пункты украинской армии.

Из гранатометов и легкого пехотного вооружения незаконные вооруженные формирования вели огонь по оборонным укреплениям вокруг Верхнеторецкого, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты сил АТО вблизи шахты Бутовка.

На других участках обороны ВСУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе отмечают, что сепаратисты активизировали воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов, которые запрещены Минскими договоренностями.

Пролет беспилотника противника зафиксировали в районе Светлодарской дуги, а недалеко от Курдюмовки украинские военные сбили российский БПЛА типа Орлан-10. Сейчас продолжаются поиски обломков беспилотника.