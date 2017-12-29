Украина КАРТА В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупредили о дождях и тумане

2017-12-29 10:43 553

Сегодня, 29 декабря, мощный атмосферный фронт принесет в Украину умеренные дожди, кое-где сильные. 

В ГосЧС предупредили, что порывы ветра 15-20 м/с ожидаются во всех регионах, кроме востока страны, а также в украинской части Карпат. Там они будут достигать отметки 19-24 м/с.

Синоптики также говорят о резком ухудшении погодных условий.

"Фронт начнет двигаться с запада, поэтому сначала пройдут осадки в западных областях Украины, а в течение дня продвинутся к Винницкой, Одесской областей, придут под вечер в Житомирскую и Киевскую области.

Значительная часть юга, востока Украины, Полтава, Черкассы, Кропивницкий, Днепр – побудут в относительно сухой погоде, разве что с туманами. Температура воздуха будет бегать от тепла к холоду", – сообщила на своей странице в соцсети Facebook метеоролог Наталья Диденко.

Как отмечается, на западе ожидается 0 +4 градуса, на востоке +1 +5 градусов, в центре +5 +11 градусов, на юге +6 +13 градусов, на севере +4 +9 градусов.

В Киеве 29 декабря будет сильный ветер, ночью и днем без существенных осадков, периодические туманы, вечером атмосферный фронт принесет дожди.

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