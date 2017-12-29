Украина В СБУ пояснили, кого из освобожденных сепаратистами заложников проверит контрразведка

2017-12-29 11:44 499

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что освобожденные из плена боевиков украинские заложники могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых боевиками украинцев и тех, кто числится пропавшими без вести.

"Я надеюсь, произойдет в кратчайшие сроки", - сказал он.

По словам Грицака, СБУ опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без вести пропавшими.

"Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить", - заявил глава СБУ.

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Отвечая на вопрос СМИ о том, будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией, Грицак сказал: "Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем".

Вместе с тем он подчеркнул: "Есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, тут не возникает никаких вопросов".

Он пояснил, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены.

Ранее в СБУ сообщили, что на данный момент 103 человека остаются в плену на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях, десятки из них - в Российской Федерации.

Напомним, в результате обмена пленными, который состоялся в среду, были освобождены 73 украинских заложника, которых удерживали против их воли на неподконтрольных правительству территориях Донбасса.

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На этот раз удалось освободить военнослужащих Александра Олейника, Алексея Кодьмана, Алексея Кириченко, Александра Калина, которых схватили боевики в период с конца 2014 до начала 2016 года во время тяжелых боевых действий на фронте. Среди освобожденных также историк, президент Центра религиоведческих исследований Игорь Козловский, общественный активист и волонтер Владимир Фомичев.