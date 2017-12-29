Мир фото + видео Украинская фура уничтожила экипаж немецкой полиции, есть жертвы и пострадавшие

2017-12-29 09:10 793

В Германии недалеко от Фирзена 40-тонная груженая фура с украинскими номерами протаранила полицейскую машину. В результате аварии погибла женщина офицер.

Кроме погибшей женщины в ДТП пострадали еще двое правоохранителей. Они получили травмы разной тяжести. 

Отмечается, что во время аварии полицейский автомобиль был припаркован на обочине с включенными проблесковыми маячками. Однако после столкновения фура протащила за собой полицейскую машину метров 200.

По данным немецких СМИ, в крови 48-летнего водителя фуры обнаружили алкоголь - более двух промилле.

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Как сообщил генеральный консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров, водителя задержали, сейчас он находится в СИЗО города Менхенгладбах, земля Северный Рейн-Вестфалия.

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Мир

фото + видео Украинская фура уничтожила экипаж немецкой полиции, есть жертвы и пострадавшие 2017-12-29 09:10 793
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