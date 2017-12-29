Мир В Турции арестовали россиянку, причастную к убийству посла РФ Андрея Карлова

2017-12-29 18:29 927

В Турции задержали россиянку по делу об убийстве посла России Андрея Карлова. Об этом сообщает телеканал CNN Türk и ряд других турецких СМИ.

В рамках расследования убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова турецкая полиция задержала гражданку России возрастом 33 года. В полиции считают, что она контактировала со стрелком перед преступлением.

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По данным следствия, задержанная Екатерина Б. созванивалась с Мевлютом Алтынташем, стрелявшим в посла, и обменивалась с ним сообщениями в мессенджере WhatsApp в конце ноября прошлого года.

Согласно данным местных СМИ, россиянка причастна к организации интимных услуг в одном из отелей в Анкаре. Другие аспекты контактов между ней и убийцей посла полиция пока не раскрывает.

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