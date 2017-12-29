Украина В СБУ говорят, что вычислили и поймали самую крупную "рыбу" за все годы независимости

2017-12-29 19:32 918

Арест шпиона, который входил в ближайшее окружение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в СБУ считают большой победой. Однако говорят, что данное резонансное разоблачение далеко не последнее.

Глава СБУ Василий Грицак признался, что считает переводчика-шпиона из близкого окружения премьера Гройсмана Станислава Ежова самой крупной "рыбой", которую поймали со времен распада СССР.

"Ежов довольно большая "рыба". Пожалуй самая крупная пойманная за государственную измену с начала независимости Украины. И я не открою большую тайну если скажу, что в работе СБУ находится много дел по которым проходят граждане Украины, которые подозреваются в государственной измене", - сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Грицак отметил, что не будет отрывать тайну о количестве лиц. Вместе с тем он напомнил, что не привлекаются к уголовной ответственности лица, которые добровольно придут и сообщат СБУ о том, что они завербованы другим государством.

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"Я пользуюсь случаем, и призываю прийти в СБУ и сделать соответствующее заявление и не получить серьезный срок наказания", - сказал Грицак.

Председатель СБУ, отвечая на вопрос можно ли ожидать громких шпионских разоблачений, сказал, "я убежден, что да".

Напомним, переводчика Гройсмана, подозреваемого в шпионаже, арестовали на 2 месяца. 20 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина в деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Отмечалось, что чиновника завербовали российские спецслужбы во время длительной заграничной командировки. Позже выяснилось, что речь шла о помощнике премьер-министра Украины Владимира Гройсмана - Станиславе Ежове. По заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. По информации Владимира Гройсмана, Ежов не имел доступа к гостайне, поэтому утечки важной информации удалось избежать.

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В Кремле ожидаемо сказали, что не имеют информации по задержанию Ежова и отказались давать комментарии.

В Украине в отношении Ежова открыли уголовное производство по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена".