Украина Сын Шуфрича откупился - пострадавшему по его вине выплатили миллион за моральный ущерб

2017-12-29 12:13 373

Сына народного депутата Нестора Шуфрича-младшего Шевченковский райсуд Киева признал виновным в ДТП и приговорил к году условного наказания.

"Вердикт суда: признать Шуфрича виновным в совершении правонарушения, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и освободить от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год", - сообщил адвокат пострадавшего Алексея Мельниченко Вячеслав Лысенко в Facebook.

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Лысенко сообщил, что его подзащитный за четыре месяца пережил несколько операций, в том числе на головном мозге, прошел реабилитационный курс.

"Между сторонами было заключено мировое соглашение, в результате которого Алексею выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривен. Так совпало, что именно сегодня Алексей оформил договор покупки дома в Херсоне, откуда родом", - сообщил адвокат.

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