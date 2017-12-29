фото-видео фото + видео ТОП-10 бесполезных и глупых изобретений года, на которые потратили миллионы долларов

2017-12-29 21:33 662

Авторитетное издание Gizmodo назвало ТОП-10 самых бесполезных изобретений года. В рейтинг были включены крайне дорогостоящие и сложные технологические проекты, которые, по мнению специалистов, являются банальными, ненужными и совсем неоригинальными.

Лидером антирейтинга стало устройство от компании Juicero под названием Evans с Wi-Fi, которое выжимает сок из пакета и обеспечивает беспроводным доступом в Интернет. При этом стоимость этого гаджета составляет 400 долларов.

На втором месте автомат от компании Bodega - автоматический киоск, в котором можно приобрести различные мелочи. При этом доступ к нему возможен через приложение с привязанной к нему банковской картой.

Третье место получила палатка от Odd Company под названием Pause Pod, которая избавляет от стресса и дает возможность поспать с вытянутыми ногами.

Также в список вошли "умный" шкаф от MakeSpace, чайник от Teforia с Wi-Fi, коммунальная квартира от WeWork (проект с очень высоким бюджетом), изобретенный Силиконовой долиной автобус, "горизонтальный небоскреб" от Google и летающее такси от Uber.

Шкаф от MakeSpace

Чайник от Teforia с Wi-Fi

Коммунальная квартира WeWork

Силиконовый автобус

Лежачий небоскреб Google

Летающее такси Uber