Авторитетное издание Gizmodo назвало ТОП-10 самых бесполезных изобретений года. В рейтинг были включены крайне дорогостоящие и сложные технологические проекты, которые, по мнению специалистов, являются банальными, ненужными и совсем неоригинальными.
Лидером антирейтинга стало устройство от компании Juicero под названием Evans с Wi-Fi, которое выжимает сок из пакета и обеспечивает беспроводным доступом в Интернет. При этом стоимость этого гаджета составляет 400 долларов.
На втором месте автомат от компании Bodega - автоматический киоск, в котором можно приобрести различные мелочи. При этом доступ к нему возможен через приложение с привязанной к нему банковской картой.
Третье место получила палатка от Odd Company под названием Pause Pod, которая избавляет от стресса и дает возможность поспать с вытянутыми ногами.
Также в список вошли "умный" шкаф от MakeSpace, чайник от Teforia с Wi-Fi, коммунальная квартира от WeWork (проект с очень высоким бюджетом), изобретенный Силиконовой долиной автобус, "горизонтальный небоскреб" от Google и летающее такси от Uber.
Шкаф от MakeSpace
Чайник от Teforia с Wi-Fi
Коммунальная квартира WeWork
Силиконовый автобус
Лежачий небоскреб Google
Летающее такси Uber