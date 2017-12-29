Украина Эпидемия разводов: В Украине в 22 раза выросло число матерей-одиночек

2017-12-29 15:16 1358

Как заявил министр соцполитики Украины Андрей Рева, в Украине за 15 лет в 22 раза выросло число матерей-одиночек, а каждый пятый ребенок в стране рождается внебрачным.

"У нас каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. Количество матерей-одиночек выросло за 15 лет в 22 раза. И поэтому я считаю, что наша основная задача обеспечить молодежными программами строительства жилья", – заявил он.

По его словам, 10% пар в Украине подают на развод в первый год после заключения брака в то время, когда в европейских странах этот показатель составляет 1%.

Напомним, ранее Верховная Рада ввела уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак и домашнее насилие.

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