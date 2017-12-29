фото-видео видео Критики и журналисты беспощадно разнесли фэнтезийный боевик "Яркость" с Уиллом Смитом

2017-12-29 14:43 1059

Фильм "Яркость" с Уиллом Смитом в главной роли, являющийся первым для Netflix фэнтезийным боевиком, получил разгромную критику. Ленте поставили крайне низкие оценки на агрегаторах рецензий Rotten Tomatoes и Metacritic - 27 процентов и 29 процентов соответственно.

Раскритиковал фильма также ряд профильных изданий, среди которых - Associated Press и The Hollywood Reporter. Последнее предположило, что следом за миксом боевика и фэнтези Netflix снимет комедию о холокосте и мюзикл о зомби.

В то же время зрители восприняли новый фильм с Уиллом Смитом положительно. Так, издание Cinema Blend отмечает, что оценки аудитории составляют 89 процентов на агрегаторе Rotten Tomatoes, что является достаточно высоким показателем.

Так или иначе, уже известно, что "Яркость", получит продолжение.

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