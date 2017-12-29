Курьезы фото Самые идентичные близняшки мира хотят одновременно забеременеть от одного мужчины

2017-12-29 22:12 727

Анна и Люси близняшки, которые потратиили 250 тысяч долларов на одинаковые пластические операции, чтобы стать «самыми идентичными близняшками».

Сестры заявили о своем намерении завести детей. Примечательно, что они делят на двоих одну работу, один аккаунт в фейсбуке и одного мужчину. Теперь хотят забеременеть от него, причем сделать это одновременно.

 Свое решение девушки объясняют тем, что привыкли к тому, что они всегда выглядят и живут одинаково.  Что об этом думает бойфренд сестер Бен Байрн, с которым они уже 5 лет, неизвестно, однако ранее сообщалось, что трио хочет узаконить свои отношения.

 Анна и Люси считают лучшим решением для одновременной беременности искусственное оплодотворение, так как мысль о том, что одна из них забеременеет традиционным способом, а другая нет приводит их в ужас.

 

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