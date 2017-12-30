Политика Военная роль США в Украине не изменится – Пентагон

2017-12-30 10:30 531

Глава Пентагона пообещал не увеличивать число американских военных в Украине.

Роль и численность американских военнослужащих в Украине останутся неизменными. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской) армии готовиться по стандартам НАТО… И роль американских военных останется прежней", – сказал он.

Глава Пентагона также подчеркнул, что "нет абсолютно никаких планов по изменению численности".

По словам Мэттиса, число инструкторов может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить.

"Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь", – сказал он.

Напомним, ранее США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.