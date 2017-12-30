Политика Военная роль США в Украине не изменится – Пентагон

2017-12-30 10:30 531

 

Глава Пентагона пообещал не увеличивать число американских военных в Украине.

Роль и численность американских военнослужащих в Украине останутся неизменными. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают (украинской) армии готовиться по стандартам НАТО… И роль американских военных останется прежней", – сказал он.

Глава Пентагона также подчеркнул, что "нет абсолютно никаких планов по изменению численности".

По словам Мэттиса, число инструкторов может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить.

"Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь", – сказал он.

Напомним, ранее США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Еще по теме

КАРТА В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупредили о дождях и тумане

2017-12-29 10:43 2771

Эксперты уверены, что в 2018-м году банки начнут максимально упрощать выдачу кредитов

2017-12-28 16:28 2170

Канада готовится предоставить Украине расширеную военную помощь

2017-12-28 15:14 1852

Итоги года: главные события, покращення, зрады и скандалы уходящего 2017 года

2017-12-28 12:16 1928

Еще новости в разделе "Политика"

Военная роль США в Украине не изменится – Пентагон

2017-12-30 10:30 531

Киевский чиновник сумел украсть 10 миллионов, выделенных на жилье для переселенцев

2017-12-29 14:15 1303

Экс-президенту дали резиденцию с прислугой, 6 телохранителей и 10 млн долларов вознаграждения

2017-12-29 12:45 1386

Один за всех: составлен рейтинг главных кнопкодавов Верховной Рады VIII созыва

2017-12-29 11:12 2055
Все статьи раздела "Политика"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Военная роль США в Украине не изменится – Пентагон 2017-12-30 10:30 531
Киевский чиновник сумел украсть 10 миллионов, выделенных на жилье для переселенцев 2017-12-29 14:15 1303
Экс-президенту дали резиденцию с прислугой, 6 телохранителей и 10 млн долларов вознаграждения 2017-12-29 12:45 1386
Один за всех: составлен рейтинг главных кнопкодавов Верховной Рады VIII созыва 2017-12-29 11:12 2055

Лента

фото 12:30 Астрономы опубликовали космические фото зимы на Марсе
12:00 В Днепр из зоны АТО авиацией доставили трех раненых бойцов ВСУ
11:30 Для счастья эти 20 вещей стоит выбросить из жизни до Нового года
11:00 Киев заблокирован, дороги перекрыты: что происходит
10:30 Военная роль США в Украине не изменится – Пентагон
10:00 В Киеве изменили расписание движения транспорта на новогодние праздники
22:54 Пусть Рождество увидит каждый
фото 22:12 Самые идентичные близняшки мира хотят одновременно забеременеть от одного мужчины
фото + видео 21:33 ТОП-10 бесполезных и глупых изобретений года, на которые потратили миллионы долларов
скандал 20:27 В Apple пояснили, зачем намеренно занижают скорость работы старых айфонов