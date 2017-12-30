Мир Что ни в коем случае нельзя говорить перед зеркалом

2017-12-30 13:30 2742

Сегодня без зеркала не обходится ни один дом. Оно стало неотъемлемой частью нашего существования.

Вы задумывались над тем как часто смотритесь в зеркало? Это стало настолько обыденным, что мы не обращаем внимания на свое поведение перед ним.

Да-да, все верно. Перед зеркалом тоже нужно уметь вести себя правильно! Оно способно впитывать и отражать ту информацию, которая поступает в течении всего времени.

Есть определенные фразы, которые лучше всего не говорить своему отражению.

Узнайте о них прямо сейчас, чтобы не накликать на себя беду!

Использование каких фраз стоит прекратить перед зеркалом?

1. Как все плохо и как постоянно вам не везет. Не стоит жаловаться на свои неудачи.

2. Критика в свой адрес по поводу красоты.

3. Жаловаться на самочувствие и боли в теле. Болезнь способна от этого лишь удвоиться.

4. Как все ужасно и кошмарно. Нынешние неприятности приумножатся.

5. Как вам грустно. Депрессия от этого только усилится.

6. Как вам все надоело. Грядут огромные убытки. Можете лишиться того, что дорого вам.

7. Жалобы на одиночество.

8. Какие-либо разговоры о смерти.

9. Душевные раны. Если говорить о них перед зеркалом — рискуете усугубить ситуацию.

10. Жалобы на финансовую обеспеченность.

11. Отвращение. Все только прибавится. Вас будет окружать то, что вам противно.

Чтобы счастье и любовь царили в вашем доме говорите перед зеркалом только о хорошем. Хвалите себя и не переставайте любить.