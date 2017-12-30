Мир Что ни в коем случае нельзя говорить перед зеркалом

2017-12-30 13:30 2742

 

Сегодня без зеркала не обходится ни один дом. Оно стало неотъемлемой частью нашего существования.

Вы задумывались над тем как часто смотритесь в зеркало? Это стало настолько обыденным, что мы не обращаем внимания на свое поведение перед ним.

Да-да, все верно. Перед зеркалом тоже нужно уметь вести себя правильно! Оно способно впитывать и отражать ту информацию, которая поступает в течении всего времени.

Есть определенные фразы, которые лучше всего не говорить своему отражению.

Узнайте о них прямо сейчас, чтобы не накликать на себя беду!

Использование каких фраз стоит прекратить перед зеркалом?

1. Как все плохо и как постоянно вам не везет. Не стоит жаловаться на свои неудачи.

2. Критика в свой адрес по поводу красоты.

3. Жаловаться на самочувствие и боли в теле. Болезнь способна от этого лишь удвоиться.

4. Как все ужасно и кошмарно. Нынешние неприятности приумножатся.

5. Как вам грустно. Депрессия от этого только усилится.

6. Как вам все надоело. Грядут огромные убытки. Можете лишиться того, что дорого вам.

7. Жалобы на одиночество.

8. Какие-либо разговоры о смерти.

9. Душевные раны. Если говорить о них перед зеркалом — рискуете усугубить ситуацию.

10. Жалобы на финансовую обеспеченность.

11. Отвращение. Все только прибавится. Вас будет окружать то, что вам противно.

Чтобы счастье и любовь царили в вашем доме говорите перед зеркалом только о хорошем. Хвалите себя и не переставайте любить.

Еще по теме

День святого Николая в Украине: что нельзя делать в этот день и что нужно

2017-12-19 20:30 8302

В Кремле заявили, что передача США оружия Украине усилит конфликт на Донбассе

2017-07-25 15:30 2884

ГПУ показала передачу взятки "посреднику Гужвы"

2017-06-24 13:30 2750

видео СБУ обвинила Яндекс в передаче персональных данных российским спецслужбам

2017-05-29 17:40 4288

Еще новости в разделе "Мир"

Что ни в коем случае нельзя говорить перед зеркалом

2017-12-30 13:30 2742

фото Астрономы опубликовали космические фото зимы на Марсе

2017-12-30 12:30 1223

Для счастья эти 20 вещей стоит выбросить из жизни до Нового года

2017-12-30 11:30 1438

скандал В Apple пояснили, зачем намеренно занижают скорость работы старых айфонов

2017-12-29 20:27 1832
Все статьи раздела "Мир"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Что ни в коем случае нельзя говорить перед зеркалом 2017-12-30 13:30 2742
фото Астрономы опубликовали космические фото зимы на Марсе 2017-12-30 12:30 1223
Для счастья эти 20 вещей стоит выбросить из жизни до Нового года 2017-12-30 11:30 1438
скандал В Apple пояснили, зачем намеренно занижают скорость работы старых айфонов 2017-12-29 20:27 1832

Лента

21:30 Захват Укрпочты: все заложники освобождены
видео 19:03 Захват Укрпочты в Харькове: в СБУ сообщили об освобождении 5 заложников
фото 17:10 В заложниках взрослые и дети: новые подробности захвата почты в Харькове
16:30 В Харькове вооруженный мужчина захватил "Укрпочту" с заложниками: 9 взрослых и двое детей
15:00 Ярмоленко вошел в топ-25 самых дорогих футболистов чемпионата Германии
14:46 Броварской алюминиевый завод могут отобрать у семьи Черновецкого из-за масштабного воровства газа
14:30 НАБУ и САП разрешили сыну Авакова встретить Новый год в Италии
14:00 Правительство Польши: Варшава приняла много беженцев из Украины
13:30 Что ни в коем случае нельзя говорить перед зеркалом
фото 12:30 Астрономы опубликовали космические фото зимы на Марсе