Украина В Днепр из зоны АТО авиацией доставили трех раненых бойцов ВСУ

2017-12-30 12:00 414

 

В областную больницу Днепра из зоны АТО авиацией в тяжелом состоянии доставили трех военнослужащих. Об этом сообщает Радио Свобода.

"В Днепр из зоны АТО авиацией доставили трех бойцов в тяжелом состоянии", – подтвердили журналистам в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова.

Один из доставленных - 23-летний боец имеет поражение глаз, лица, шеи. Медики пытаются спасти зрение военного. У второго, 19-летнего бойца, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, он в сознании.

"Самое тяжелое состояние у 27-летнего военнослужащего, получившего сквозное ранение головы, у него поражены кости черепа. Мужчина находится в коме. Его готовят прооперировать", - уточнили медики.

Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Фейсбук написал, что состояние третьего военнослужащего удалось стабилизировать.

"Александр получил сквозного пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критическая. После декомпрессионной трепанации он находится в коме на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать", - сообщил Рыженко.

Обстоятельства получения бойцами ранений медики не комментируют.

Вместе с тем, в четверг ночью советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа сообщила, что в Днепр были доставлены шестеро бойцов: двое из сектора "Луганск", среди них один с тяжелым ранением головы, а также четверо из Мариуполя, среди которых один - с тяжелым минно-розрывным ранением, находится на аппарате искусственного дыхания.

Волонтеры Днепра призвали жителей города сдать донорскую кровь, чтобы сделать запас для переливания воинам, которые сейчас находятся на лечении, а также создать резерв на входящие и праздничные дни.

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