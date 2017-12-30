Политика Правительство Польши: Варшава приняла много беженцев из Украины

2017-12-30 14:00 1371

Польша в последнее время приняла много беженцев из Украины, но Еврокомиссия не принимает это во внимание, пытаясь наказать Варшаву за отказ принять беженцев с юга.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на интервью пресс-секретаря польского правительства Иоанны Копцинской изданию wPolityce.pl.

"Польша приняла очень много беженцев из Украины, где идет война. Может показаться, что Еврокомиссия этого не увидела, хотя не вызывает дискуссии то, что на востоке Украины продолжается война и гибнут люди. Благодаря таким действиям как прием беженцев мы помогаем преодолеть напряжение на восточном фланге ЕС, а это наши западные партнеры часто обходят вниманием, или что хуже - пытаются не замечать", - заявила Копцинська.

Она отметила, что Варшава будет пытаться объяснять, что Польша помогает народам, страдающим от войны, но делает это иначе, чем это ожидает часть стран Европы.

Представитель правительства отметила, что позиция Польши по поводу приема беженцев не изменилась: никто не заставит Варшаву принимать беженцев, это должно быть суверенное решение страны.

По статистической информации Управления по вопросам иностранцев Польши в период с 1 января по 12 ноября этого года только 56 граждан Украины получили статус беженца в Польше, 298-ми лицам отказано в предоставлении этого статуса, а в случае 228-ми человек производство прекращено. В то же время 153 гражданам Украины предоставлен статус так называемой дополнительной охраны в Польше.

В то же время, в Польше сейчас находится от полумиллиона до миллиона трудовых мигрантов из Украины.

В начале декабря Еврокомиссия сообщила, что подает жалобу в суд ЕС на Польшу, Чехию и Венгрию за отказ принимать беженцев. На это официальная Варшава ответила, что она и в дальнейшем не будет соглашаться принимать беженцев и готова отстаивать свою позицию в суде.

Напомним либеральное польское правительство Евы Копач в сентябре 2015 обязалось принять около 7-ми тысяч мигрантов с юга. После победы на выборах в ноябре того же года право-консервативной партии "Право и Справедливость" (PiS), новосформированное правительство Шидло отказалось выполнять решение предшественников, ссылаясь на соображения безопасности.