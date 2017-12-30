Политика НАБУ и САП разрешили сыну Авакова встретить Новый год в Италии

2017-12-30 14:30 1233


Фигуранту "дела рюкзаков" Александру Авакову разрешили отпраздновать новогодние и рождественские праздники в Италии

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.

По предварительным данным, в четверг, 21 декабря, Александр сообщил, что запланировал выезд в Италию. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном агентстве Украины не возражали этому.

Сообщается, что Аваков-младший планирует находиться в Италии до 14 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что Соломенский районный суд Киева постановил вернуть сыну главы МВД Украины Арсена Авакова Александру Авакову, дело которого будут рассматривать заново, загранпаспорт и снять с него электронный браслет. Александр Аваков якобы просил отпустить его в Италию до 14 января 2018 года.

1 ноября Соломенский районный суд отпустил Авакова-младшего под личное обязательство с ношением электронного браслета. 14 ноября Апелляционный суд оставил без изменений эту меру пресечения для сына Авакова.

Ранее НАБУ вручило подозрение Александру Авакову и еще двум лицам, задержанныv в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков".

Кроме того, Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына главы МВД Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Прокурор добавил, что суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых.

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Политика

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