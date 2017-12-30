Спорт Ярмоленко вошел в топ-25 самых дорогих футболистов чемпионата Германии

2017-12-30 15:00 1067

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии Андрей Ярмоленко вошел в число 25-ти самых дорогих футболистов чемпионата Германии по данным Transfermarkt

После последнего обновления данных портала стоимость украинского хавбека составляет 25 миллионов евро, что соответствует 25-й позиции среди всех игроков Бундеслиги.

Другой украинец - полузащитник Шальке Евгений Коноплянка, - по данным Transfarmarkt стоит в два раза меньше - 12,5 миллиона евро и занимает 65-ю позицию в рейтинге.

Украинский полузащитник Байера Владлен Юрченко оценивается в 350 тысяч евро.

Ранее Ярмоленко вошел в пятерку лучших игроков чемпионата Германии по количеству участий в голевых атаках. Также украинца признали лучшим в составе Боруссии в последнем матче осенней части сезона против Баварии.