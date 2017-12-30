Украина В Харькове вооруженный мужчина захватил "Укрпочту" с заложниками: 9 взрослых и двое детей

2017-12-30 16:30 1220

 

Вооруженный человек, который сегодня захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове, взял в заложники 9 взрослых и двоих детей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам начальника полиции в Харьковской области Олега Беха, требований от вооруженного мужчины в полиции пока не понимают. "Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", - сообщил Бех.

Также, по словам Ярослава Тракало, спикера Нацполиции, мужчина в маске зашел в отделение почты с целью ограбления.

В настоящее время на перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.

Ранее сообщалось, что мужчина внутри" Укрпочты "сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

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