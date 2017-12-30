Украина видео Захват Укрпочты в Харькове: в СБУ сообщили об освобождении 5 заложников

2017-12-30 19:03 1147

Глава СБУ Василий Грицак рассказал об освобождении пятерых заложников из отделения Укрпочты в Харькове, это - трое женщин и двое детей.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в микроблоге Twitter.

Полиция Харькова подтвердила освобождение 3 женщин и 2 детей на странице в Facebook.

"По состоянию на 18:10 полицейским удалось уговорить злоумышленника отпустить определенную часть содержащихся человек - двух детей и трех женщин. Они сейчас в безопасности", - заявили в полиции.

Для урегулирования ситуации на месте происшествия работают руководство ГУНП, следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, оперативные подразделения полиции.

Напомним, в субботу, 30 декабря, в Харькове на ул.Шевченко неизвестный захватил отделение Укрпочты, в котором находятся люди. Мужчина взял в заложники 9 взрослых и двоих детей.