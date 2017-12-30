Украина Приметы и поверья на Новый год 2018: что вас ждет

2017-12-31 10:30 957

Журналисты собрали несколько примет, которые нужно обязательно выполнить в канун Нового 2018 года.

Новогодние приметы и поверья

1. На удачу в канун Нового года нужно выкинуть 3 старые и ненужные вещи, которыми не пользуетесь уже около полугода.

2. Много чихать в новогоднюю ночь – к удаче в любви.

3. Чтобы год был финансово благополучным, с первым ударом курантов киньте в бокал с шампанским монету. Выпив шампанское, возьмите монету и носите с собой весь год. Важно не потерять ее.

4. Наряжая елку, разбили игрушку – хорошая примета. Она сулит неожиданное получение денежной суммы.

5. 31 декабря споткнулись на левую ногу – к препятствиям в делах, на правую – в личной жизни. Чтобы примета не сбылась, три раза покрутитесь вокруг себя против часовой стрелки.

6. Постарайтесь встретить праздник в новой одежде, тогда год будет удачным. К тому же есть примета: на Новый год с обновкой – целый год ходить в обновках.

7. Не отдавайте долги и не берите взаймы в последний день уходящего года. Если же это нужно сделать по острой необходимости, положите купюры на стол или передайте их завернутыми в бумагу или в конверте.

8. Вечером 31 декабря увидели на улице трех и более кошек в одной компании – весь год будете мучиться от своей не сдержанности: острый язык станет опережать ваши мудрые мысли.

9. Порвали праздничный наряд в новогоднюю ночь – к страстному роману, который, скорее всего, окажется мимолетным.

10. Если под бой часов обменяться бокалами с любимым, то весь год вас будет ждать любовь и взаимопонимание.

11. Пара, встречающая вместе Новый год, не должна быть одета в наряды, контрастирующие друг с другом по цвету, иначе ей не избежать серьезных конфликтов.

12. Если уходящий год для вас был неудачным, сожгите старый календарь – и несчастья улетят вместе с дымом.

13. В последнюю минуту года очистите мандарин и положите его под елку – так вы призовете в дом счастье.

14. Поцеловать любимого человека после боя курантов – отношения укрепятся и станут более горячими.

15. Последняя капля шампанского в новогоднюю ночь – самая счастливая. Тот, кто выпьет бокал, который был наполнен последним, не расстанется с удачей весь год.

16. Ничего не выбрасывайте из окна, даже фантик от конфеты, иначе весь год придется разгребать чужой мусор – в прямом и переносном смысле подбирать грязь за сослуживцами и деловыми партнерами.

17. В новогоднюю ночь небо звездное – к урожаю ягод и грибов.

18. В первый день Нового года нельзя заниматься тяжелой работой, чтобы не пришлось делать это весь год.

19. Если в ночь на Новый год к вам просятся в гости, отказывать – плохая примета: весь год вам будут отказывать везде и всегда, о чем бы вы ни попросили.

20. Последнее украшение, снятое с новогодней елки, целый год будет надежным оберегом. Разместите (повесьте) его в доме там, где считаете нужным.

И помните, как встретишь Новый год – так его и проведешь!