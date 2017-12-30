Украина Приметы и поверья на Новый год 2018: что вас ждет

2017-12-31 10:30 957

 

Журналисты собрали несколько примет, которые нужно обязательно выполнить в канун Нового 2018 года.

Новогодние приметы и поверья

1. На удачу в канун Нового года нужно выкинуть 3 старые и ненужные вещи, которыми не пользуетесь уже около полугода.

2. Много чихать в новогоднюю ночь – к удаче в любви.

3. Чтобы год был финансово благополучным, с первым ударом курантов киньте в бокал с шампанским монету. Выпив шампанское, возьмите монету и носите с собой весь год. Важно не потерять ее.

4. Наряжая елку, разбили игрушку – хорошая примета. Она сулит неожиданное получение денежной суммы.

5. 31 декабря споткнулись на левую ногу – к препятствиям в делах, на правую – в личной жизни. Чтобы примета не сбылась, три раза покрутитесь вокруг себя против часовой стрелки.

6. Постарайтесь встретить праздник в новой одежде, тогда год будет удачным. К тому же есть примета: на Новый год с обновкой – целый год ходить в обновках.

7. Не отдавайте долги и не берите взаймы в последний день уходящего года. Если же это нужно сделать по острой необходимости, положите купюры на стол или передайте их завернутыми в бумагу или в конверте.

8. Вечером 31 декабря увидели на улице трех и более кошек в одной компании – весь год будете мучиться от своей не сдержанности: острый язык станет опережать ваши мудрые мысли.

9. Порвали праздничный наряд в новогоднюю ночь – к страстному роману, который, скорее всего, окажется мимолетным.

10. Если под бой часов обменяться бокалами с любимым, то весь год вас будет ждать любовь и взаимопонимание.

11. Пара, встречающая вместе Новый год, не должна быть одета в наряды, контрастирующие друг с другом по цвету, иначе ей не избежать серьезных конфликтов.

12. Если уходящий год для вас был неудачным, сожгите старый календарь – и несчастья улетят вместе с дымом.

13. В последнюю минуту года очистите мандарин и положите его под елку – так вы призовете в дом счастье.

14. Поцеловать любимого человека после боя курантов – отношения укрепятся и станут более горячими.

15. Последняя капля шампанского в новогоднюю ночь – самая счастливая. Тот, кто выпьет бокал, который был наполнен последним, не расстанется с удачей весь год.

16. Ничего не выбрасывайте из окна, даже фантик от конфеты, иначе весь год придется разгребать чужой мусор – в прямом и переносном смысле подбирать грязь за сослуживцами и деловыми партнерами.

17. В новогоднюю ночь небо звездное – к урожаю ягод и грибов.

18. В первый день Нового года нельзя заниматься тяжелой работой, чтобы не пришлось делать это весь год.

19. Если в ночь на Новый год к вам просятся в гости, отказывать – плохая примета: весь год вам будут отказывать везде и всегда, о чем бы вы ни попросили.

20. Последнее украшение, снятое с новогодней елки, целый год будет надежным оберегом. Разместите (повесьте) его в доме там, где считаете нужным.

И помните, как встретишь Новый год – так его и проведешь!

Еще по теме

Новый год в Карпатах: в этом году цена кусается

2017-12-31 13:30 225

Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении

2017-12-31 12:00 630

Названы фильмы, которые разочаровали зрителей в 2017 году

2017-12-31 11:30 520

Фейерверки на Новый год: чем опасны и как избежать травм и ожогов

2017-12-31 11:00 583

Еще новости в разделе "Украина"

Новый год в Карпатах: в этом году цена кусается

2017-12-31 13:30 225

Фейерверки на Новый год: чем опасны и как избежать травм и ожогов

2017-12-31 11:00 583

Приметы и поверья на Новый год 2018: что вас ждет

2017-12-31 10:30 957

Куда пойти в Киеве на Новый год и Рождество: главные площадки

2017-12-31 10:00 696
Все статьи раздела "Украина"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Новый год в Карпатах: в этом году цена кусается 2017-12-31 13:30 225
Фейерверки на Новый год: чем опасны и как избежать травм и ожогов 2017-12-31 11:00 583
Приметы и поверья на Новый год 2018: что вас ждет 2017-12-31 10:30 957
Куда пойти в Киеве на Новый год и Рождество: главные площадки 2017-12-31 10:00 696

Лента

13:30 Новый год в Карпатах: в этом году цена кусается
13:00 Порошенко назвал дату новых переговоров об освобождении украинских пленных
12:30 Известный доктор рассказал правду о любимой газировке детей
12:00 Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении
11:30 Названы фильмы, которые разочаровали зрителей в 2017 году
11:00 Фейерверки на Новый год: чем опасны и как избежать травм и ожогов
10:30 Приметы и поверья на Новый год 2018: что вас ждет
10:00 Куда пойти в Киеве на Новый год и Рождество: главные площадки
09:30 Какой будет погода на Новый год 2018 в Киеве и Украине
08:00 Что нельзя делать на Новый год 2018: перечень запретов