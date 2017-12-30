Мир Названы фильмы, которые разочаровали зрителей в 2017 году

2017-12-31 11:30 517

 

Издание Variety назвало 11 фильмов, ставших самым большим разочарованием в 2017 году.

На первом месте разместился фильм "Лига справедливости", который собрал в домашнем прокате 224 миллиона долларов. После выхода на экраны "Чудо-женщины" появилась надежда на то, что DC сможет противостоять Marvel, но прокат "Лиги справедливости" обернулся провалом. Отмечается также, что картина стала худшим фильмом с участием Бэтмена с 1997 года.

На втором месте разместился фильм "Мумия" с Томом Крузом в главной роли, а замыкает тройку лидеров комедия "Дочь и мать ее" с Эми Шумер и Голди Хоун.

В список также вошли "Спасатели Малибу", "Призрак в доспехах", "Меч короля Артура", "Песня за песней", "Мама!", "Субрубикон", "Уменьшение" и "В гостях у Элис".

Еще по теме

ВАЖНО! Названы имена украинцев, освобожденных из плена боевиков на Донбассе

2017-12-27 21:00 6732

Названы вузы, куда абитуриенты из Крыма и Донбасса могут вступить без ВНО

2017-06-20 16:30 2880

Названы новые нормативы и правила расчета субсидии

2017-03-18 11:00 7087

Масштабный запрет российских фильмов в Украине: появился полный список

2016-11-30 21:00 5420

Еще новости в разделе "Мир"

Известный доктор рассказал правду о любимой газировке детей

2017-12-31 12:30 411

Названы фильмы, которые разочаровали зрителей в 2017 году

2017-12-31 11:30 517

Что ни в коем случае нельзя говорить перед зеркалом

2017-12-30 13:30 3825

фото Астрономы опубликовали космические фото зимы на Марсе

2017-12-30 12:30 1817
Все статьи раздела "Мир"
Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Известный доктор рассказал правду о любимой газировке детей 2017-12-31 12:30 411
Названы фильмы, которые разочаровали зрителей в 2017 году 2017-12-31 11:30 517
Что ни в коем случае нельзя говорить перед зеркалом 2017-12-30 13:30 3825
фото Астрономы опубликовали космические фото зимы на Марсе 2017-12-30 12:30 1817

Лента

13:30 Новый год в Карпатах: в этом году цена кусается
13:00 Порошенко назвал дату новых переговоров об освобождении украинских пленных
12:30 Известный доктор рассказал правду о любимой газировке детей
12:00 Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении
11:30 Названы фильмы, которые разочаровали зрителей в 2017 году
11:00 Фейерверки на Новый год: чем опасны и как избежать травм и ожогов
10:30 Приметы и поверья на Новый год 2018: что вас ждет
10:00 Куда пойти в Киеве на Новый год и Рождество: главные площадки
09:30 Какой будет погода на Новый год 2018 в Киеве и Украине
08:00 Что нельзя делать на Новый год 2018: перечень запретов