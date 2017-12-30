Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении

Президент России Владимир Путин опубликовал список мировых лидеров, которых поздравил с Новым годом.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Петра Порошенко среди адресатов путинских поздравлений традиционно нет - как и президента Польши Анджея Дуды.
При этом очередность перечисления мировых лидеров крайне интересна.
Так, лидеры пост-советских стран, которые сохраняют теплые или нейтральные отношения с РФ, стоят в самом начале списка.
Ближе к его середине - крупные мировые партнеры России, такие как Бразилия, Китай, Индия.
Некоторые западные лидеры идут еще ниже по списку - например, Дональд Трамп упоминается после президента Словении, а Ангела Меркель - после Вьетнама (хотя и гораздо выше Трампа).
Французский лидер Эммануэль Макрон почти в самом конце списка.
Ранее Путин заявил о выдвижении в президенты - выборы пройдут весной 2018 года.