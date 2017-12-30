Политика Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении

2017-12-31 12:00 633

 

Президент России Владимир Путин опубликовал список мировых лидеров, которых поздравил с Новым годом.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Петра Порошенко среди адресатов путинских поздравлений традиционно нет - как и президента Польши Анджея Дуды.

При этом очередность перечисления мировых лидеров крайне интересна.

Так, лидеры пост-советских стран, которые сохраняют теплые или нейтральные отношения с РФ, стоят в самом начале списка.

Ближе к его середине - крупные мировые партнеры России, такие как Бразилия, Китай, Индия.

Некоторые западные лидеры идут еще ниже по списку - например, Дональд Трамп упоминается после президента Словении, а Ангела Меркель - после Вьетнама (хотя и гораздо выше Трампа).

Французский лидер Эммануэль Макрон почти в самом конце списка.

Ранее Путин заявил о выдвижении в президенты - выборы пройдут весной 2018 года.

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