Политика Порошенко назвал дату новых переговоров об освобождении украинских пленных

2017-12-31 13:00 315

 

10 января состоится новый раунд переговоров об освобождении украинских воинов и патриотов, которые остались в плену боевиков, заявил президент Украины Петр Порошенко во время общения с освобожденными из плена бойцами Вооруженных сил

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Глава государства добавил, что уже поручил своим советникам, представителям в Трехсторонний контактной группе немедленно организовать встречи и продолжения переговоров.

«Работаем, чтобы на волне первого освобождения мы не замедлили с другой. Для нас дело чести их вытянуть », - подчеркнул Порошенко.

Он обратился к военным с просьбой написать письмо их друзьям, если кто-то из них остался в плену. Он также попросил родных освобожденных украинцев связаться и поддержать близких тех солдат, которые пока остаются в плену.

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